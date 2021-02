Governo Draghi, M5S tra quesito su Rousseau e l’ironia su Twitter di Grillo “L’elevato” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Finite le consultazioni si attende la risposta del M5S diviso tra la votazione sulla piattaforma Rousseau e l’ironia di Grillo su Twitter. Con la giornata di ieri si sono concluse le seconde consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Il Governo di alto profilo chiesto dal presidente della Repubblica, a questo punto, è ad un passo dalla sua formazione. Nei giorni scorsi il PD e Italia Viva hanno appoggiato senza riserve l’ex presidente della Bce, mentre Forza Italia ha dato un appoggio di massima e la Lega si è mantenuta aperta al dialogo. Attualmente, dunque, si attende solo il parere del Movimento 5 Stelle. Il partito di Grillo ha già accettato in passato dei compromessi che idealmente andavano contro quanto sempre sostenuto, prima quando ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Finite le consultazioni si attende la risposta del M5S diviso tra la votazione sulla piattaformadisu. Con la giornata di ieri si sono concluse le seconde consultazioni del premier incaricato Mario. Ildi alto profilo chiesto dal presidente della Repubblica, a questo punto, è ad un passo dalla sua formazione. Nei giorni scorsi il PD e Italia Viva hanno appoggiato senza riserve l’ex presidente della Bce, mentre Forza Italia ha dato un appoggio di massima e la Lega si è mantenuta aperta al dialogo. Attualmente, dunque, si attende solo il parere del Movimento 5 Stelle. Il partito diha già accettato in passato dei compromessi che idealmente andavano contro quanto sempre sostenuto, prima quando ha ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): "A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu…

Il premier incaricato Mario Draghi è al lavoro nella Capitale su quella che sarà la squadra ed i punti del programma di governo. Le prossime tappe prevedono che il presidente del Consiglio incaricato si rechi al Quirinale per ...

... arriva Mario Draghi. L'ex presidente della Banca centrale europea, l'uomo che ha salvato l'euro nell'ultima crisi economica, ha ricevuto il mandato di formare un governo dopo una tortuosa crisi ...

Mentre la base M5S sta votando sull'eventuale ingresso del Movimento in un governo guidato da Mario Draghi, Beppe Grillo ricorre all'ironia. In un post su Twitter ...

ROMA (ITALPRESS) – Con la chiusura del secondo giro di consultazioni da parte del premier incaricato Mario Draghi sembra iniziare a prendere ...

