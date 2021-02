Gigi D’Alessio ritrova l’amore: chi è Denise? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gigi D’Alessio è nuovamente innamorato. A rivelarlo è il quotidiano Il Mattino che svela anche il nome della fortunata ragazza che ha ricevuto le attenzioni del cantautore melodico. Si chiama Denise Esposito, ha 28 anni ed è una sua grandissima fan… La storia d’amore con Anna Tatangelo è ormai definitivamente alle spalle. Gigi D’Alessio ha finalmente ritrovato l’amore. Il cantautore napoletano sembra aver ritrovato la felicità, quella serenità Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021)è nuovamente innamorato. A rivelarlo è il quotidiano Il Mattino che svela anche il nome della fortunata ragazza che ha ricevuto le attenzioni del cantautore melodico. Si chiamaEsposito, ha 28 anni ed è una sua grandissima fan… La storia d’amore con Anna Tatangelo è ormai definitivamente alle spalle.ha finalmenteto. Il cantautore napoletano sembra averto la felicità, quella serenità Articolo completo: dal blog SoloDonna

