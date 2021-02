Fernando Alonso - Incidente in bici, travolto da un'auto: si temono fratture (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutto Incidente per Fernando Alonso, travolto da un'auto mentre si stava allenando in bicicletta, nei pressi di Lugano, in Svizzera. Il pilota spagnolo è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale: Fernando è cosciente e sta tutto sommato bene, ma si temono delle fratture. Domani gli accertamenti. L'Incidente è stato confermato dalla Alpine, il team con cui Fernando dovrebbe adesso il condizionale è d'obbligo - prendere parte al Mondiale 2021. In un breve comunicato, la squadra anglo-francese ha affermato che il pilota resta ricoverato presso l'ospedale di Lugano e domani si sottoporrà a ulteriori accertamenti per stabilire con certezza le conseguenze riportate. "Alpine F1 Team conferma che ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 febbraio 2021) Bruttoperda un'mentre si stava allenando incletta, nei pressi di Lugano, in Svizzera. Il pilota spagnolo è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale:è cosciente e sta tutto sommato bene, ma sidelle. Domani gli accertamenti. L'è stato confermato dalla Alpine, il team con cuidovrebbe adesso il condizionale è d'obbligo - prendere parte al Mondiale 2021. In un breve comunicato, la squadra anglo-francese ha affermato che il pilota resta ricoverato presso l'ospedale di Lugano e domani si sottoporrà a ulteriori accertamenti per stabilire con certezza le conseguenze riportate. "Alpine F1 Team conferma che ...

