Elezioni in Catalogna | vincerà il Covid

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il prossimo 14 febbraio insi svolgeranno lelegislative e potranno andare a votare anche le persone affette da, in quarantena. Una follia. Infatti, come rivelato da un sondaggio di Sigma Dos per Antena 3 Noticias, quasi il 70% dei catalani vuole il rinvio delle votazioni: hanno il terrore di contrarre il. In tutti i segmenti della popolazione e tra gli elettori di tutti i partiti: l'opinione della maggioranza è che ledovevano essere rinviate, almeno fino a quando non si inizierà a vedere la luce in fondo questo tunnel chiamato; questa settimana i numeri della pandemia sono scesi sotto i 2.000 contagi giornalieri, meno dei 3.000 previsti dal Governo spagnolo nelle sue previsioni più ottimistiche e 4.000 nei suoi calcoli peggiori. ...