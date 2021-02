È Morta di Covid Maria Lobefaro, Insegnante di Sostegno di Santeramo in Colle (Di giovedì 11 febbraio 2021) In Puglia si allunga la lista dei docenti morti a causa del Covid. L’ultima in ordine di tempo è Maria Lobefaro, che aveva contratto il virus a fine gennaio. La vittima aveva 44 anni ed era un’Insegnante di Sostegno. Secondo il fratello, la donna non soffriva di altre patologie, ma aveva un problema di obesità. Leggi su youreduaction (Di giovedì 11 febbraio 2021) In Puglia si allunga la lista dei docenti morti a causa del. L’ultima in ordine di tempo è, che aveva contratto il virus a fine gennaio. La vittima aveva 44 anni ed era un’di. Secondo il fratello, la donna non soffriva di altre patologie, ma aveva un problema di obesità.

Notiziedi_it : Scuola, il comitato ‘Sì Dad’ scrive a De Luca: “La democrazia è morta di Covid” - ottopagine : Covid, al San Pio morta una 87enne di Benevento #Benevento - PieroSavaresi : RT @Bufalenet: Arriva una risposta importante, direttamente dall’Ospedale di Negrar, in merito alla tragica vicenda di Cristina Maria Murar… - AlexTheMod : RT @Bufalenet: Arriva una risposta importante, direttamente dall’Ospedale di Negrar, in merito alla tragica vicenda di Cristina Maria Murar… - simovit007 : RT @Bufalenet: Arriva una risposta importante, direttamente dall’Ospedale di Negrar, in merito alla tragica vicenda di Cristina Maria Murar… -