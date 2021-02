Coronavirus: aspiranti eroi in camice bianco? Ad oggi +10% iscrizioni a corsi per test e prove (2) (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - I dati Alpha test sono più o meno in linea con quelli di Unicamillus, università privata riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel novembre 2017 con sede a Roma e promossa dalla Fondazione Progetto Salute, che ha predisposto le prove di ammissione per Medicina, Odontoiatria e Professioni sanitarie tra il 20 e il 21 febbraio, con bando in chiusura domenica prossima. "Nell'anno accademico 2020-2021 presso il nostro Ateneo sono stati effettuati 863 test - riferisce - Quest'anno, anche se il dato è ancora parziale, si sono iscritti in 984. Abbiamo dunque al momento registrato un +14%". Per le altre università, a parte Humanitas a Milano che ospiterà i test di medicina in lingua inglese il 12 e 13 febbraio, è ancora presto parlarne poiché le prove si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - I dati Alphasono più o meno in linea con quelli di Unicamillus, università privata riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel novembre 2017 con sede a Roma e promossa dalla Fondazione Progetto Salute, che ha predisposto ledi ammissione per Medicina, Odontoiatria e Professioni sanitarie tra il 20 e il 21 febbraio, con bando in chiusura domenica prossima. "Nell'anno accademico 2020-2021 presso il nostro Ateneo sono stati effettuati 863- riferisce - Quest'anno, anche se il dato è ancora parziale, si sono iscritti in 984. Abbiamo dunque al momento registrato un +14%". Per le altre università, a parte Humanitas a Milano che ospiterà idi medicina in lingua inglese il 12 e 13 febbraio, è ancora presto parlarne poiché lesi ...

