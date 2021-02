Buffy l’ammazzavampiri, le attrici Charisma Carpenter e Amber Benson all’attacco: “Un ambiente tossico e ostile” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il set di Buffy l’ammazzavampiri “era un ambiente tossico e ostile”. Parola di Charisma Carpenter e Amber Benson. L’attrice oggi 50enne, che tra il 1997 e il 1999 interpretò il personaggio di Cordelia, e la collega oggi 44enne all’epoca nei panni di Tara, hanno accusato l’ideatore della serie, Joss Whedon, di aver alimentato un’atmosfera pesantissima e spesso offensiva nei loro confronti durante le riprese della celebre serie. Whedon che non è proprio l’ultimo dei passanti ad Hollywood ma il regista di The Avengers, sembra come essere improvvisamente finito con mezzo piede nel calderone dei carnefici del #MeToo, anche se le accuse sembrano più rimanere nell’alveo di una modalità di imposizione de proprio ruolo in maniera dispotica e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il set di“era un”. Parola di. L’attrice oggi 50enne, che tra il 1997 e il 1999 interpretò il personaggio di Cordelia, e la collega oggi 44enne all’epoca nei panni di Tara, hanno accusato l’ideatore della serie, Joss Whedon, di aver alimentato un’atmosfera pesantissima e spesso offensiva nei loro confronti durante le riprese della celebre serie. Whedon che non è proprio l’ultimo dei passanti ad Hollywood ma il regista di The Avengers, sembra come essere improvvisamente finito con mezzo piede nel calderone dei carnefici del #MeToo, anche se le accuse sembrano più rimanere nell’alveo di una modalità di imposizione de proprio ruolo in maniera dispotica e ...

FQMagazineit : Buffy l’ammazzavampiri, le attrici Charisma Carpenter e Amber Benson all’attacco: “Un ambiente tossico e ostile” - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Anche se sono orgogliosa che il mio nome sia associato a Buffy l’ammazzavampiri, non voglio essere associata per semp… - VodkaAlNapalm : Ma voi quando parlate con qualcuno che vi sta sul cazzo, non immaginate di menarlo in stile Buffy l'Ammazzavampiri? - ParamountItalia : “Anche se sono orgogliosa che il mio nome sia associato a Buffy l’ammazzavampiri, non voglio essere associata per s… - fata3000 : #CharismaCarpenter che nella serie televisiva #Buffy L’ammazzavampiri e nel suo spin-off #Angel interpretava… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffy l’ammazzavampiri Riverdale 5: Lo Showrunner potrebbe aver Rivelato alcuni Spoiler sulla nuova Stagione Mad for Series