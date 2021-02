Bonafoni | solidale con protesta coalizione contro Raggi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Sono ancora una volta dalla parte dellaper i beni comuni che sta manifestando sotto al Campidoglio dopo aver lottato con tutte le sue forze per portare in Aula Giulio Cesare la delibera e saro’ al suo fianco in qualsiasi altra iniziativa di mobilitazione vorra’ prendere in futuro.” “Roma ha bisogno urgente di un regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni. L’incredibile bocciatura in Aula Giulio Cesare, nella seduta del 25 gennaio, della delibera di iniziativa popolare per la cura condivisa dei beni comuni e’ stata una grande occasione persa per la Capitale dovuta all’incapacita’ politica di chi l’amministra.” “Era arrivato il momento, ed era gia’ tardi, per dare a questa citta’, che si sta sgretolando sotto i nostri occhi, un regolamento che individui le diverse responsabilita’ e la presa in carico di beni comuni da parte della ...