Bologna | Tomiyasu jolly da blindare

BOLOGNA - Sempre in campo per la felicità di Sinisa Mihajlovic , 21 partite su 21, Takehiro Tomiyasu è un ragazzo di 22 anni che da subito ha rappresentato la fortuna del Bologna. È incredibile come questo difensore giapponese di Fukuoka che Riccardo Bigon ha prelevato nell'estate del 2019 ...

Dove vedere Bologna Benevento, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - BENEVENTO Bologna (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Domínguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic. Benevento (4 -...

Gary Medel ha messo il Sassuolo nel mirino. Dopo che martedì aveva svolto tutto il lavoro atletico insieme ai compagni, ieri il cileno è tornato a seguire il suo programma personalizzato. L’obiettivo ...

Takehiro Tomiyasu non ha avuto bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano: fin dalla sua prima apparizione a Verona nel campionato scorso ha fatto intravedere tutte le sue infinite potenzialità ...

