Ascolti tv 10 febbraio 2021 | d’Urso e Matano appaiati Flop de La Caserma

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Vince la semifinale di Coppia Italia Atalanta-Napoli. In caduta libera il docu-reality di Rai 2 in onda in prima serata. Pomeriggio 5 supera La Vita in Diretta. Tutti i dati L'articolo proviene da Gossip e Tv.

lisadagliocchib : RT @il_Case: Ascolti TV | Mercoledì 10 febbraio 2021. Vince la Coppa Italia (20.5%), bene Sciarelli (11.5%), Ferilli in replica al 9.1%, La… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Coppa Italia Atalanta – Napoli (20.5%), L’amore strappato (9.1%) | Dati Auditel 10 febbraio 2021 - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 10 febbraio 2021. Vince la Coppa Italia (20.5%), bene Sciarelli (11.5%), Ferilli in replica… - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri mercoledì 10 febbraio 2021 - #Ascolti #Auditel #mercoledì #febbraio - infoitcultura : Ascolti tv 9 febbraio 2021: Juventus-Inter vale quattro volte Canale5 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

tv 112021 La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli ( 3 - 1 per l'Atalanta ), valida per l'accesso alla finale che si terrà il 19 maggio in orario da definire, è stata vista ...... mercoledì 10, negli speciali di Enrico Mentana (La7) e Barbara Palombelli (Rete4). Le ... Questa la graduatoria perin prima serata. Bene la Coppa Italia, che cresce rispetto all'andata.Ascolti tv 10 febbraio, ottimi ascolti per Atalanta-Napoli, flop L'amore strappato: podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!L’11 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la settima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, a ...