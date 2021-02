Ancora un Tapiro per Conte: reazione a sorpresa del mister (Di giovedì 11 febbraio 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia La Notizia, ma questa volta il tecnico l’ha rifiutato. Non è stato clemente con il notiziario satirico di Canale 5. Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha rifiutato il Tapiro d’oro che il giornalista Valerio Staffelli di Striscia La Notizia gli ha consegnato poche ore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, ha ricevuto ild’oro da Striscia La Notizia, ma questa volta il tecnico l’ha rifiutato. Non è stato clemente con il notiziario satirico di Canale 5. Il tecnico dell’Inter, Antonio, ha rifiutato ild’oro che il giornalista Valerio Staffelli di Striscia La Notizia gli ha consegnato poche ore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?? Ancora un #Tapiro per #Conte: reazione a sorpresa del mister - AbdullahLamine : RT @GaeWeAreAcMilan: Premetto che di Conte me ne frega 0 ma sto tapiro ogni volta per umiliare e mettere in imbarazzo le persone non l'ho m… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Ancora Juve-Inter: Conte rifiuta il Tapiro d'Oro di Striscia dopo lo scambio di insulti con Agnelli - FerrariTommi : @FBiasin ma esiste ancora il tapiro ? ?? andavo alle medie ... - annispino : RT @Andrea13411675: @capuanogio La notizia non è Conte che ha rifiutato il tapiro, la notizia è che quel pirla di Staffelli dopo 20 anni è… -