Uomini e Donne sotto accusa: "Aurora Tropea ha diffidato il programma e Giancarlo Cellucci", il rumor di Dagospia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La vicenda Aurora e Giancarlo finisce in Tribunale? La settimana scorsa su Canale 5 è andata in onda una delle pagine più tristi della televisione italiana. Nel corso di uno degli ultimi appuntamenti di Uomini e Donne, Giancarlo Cellucci ha fatto visionare agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, dei filmati intimi suoi e di Aurora Tropea. Tutta la vicenda ha provato disgusto a gran parte dei telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Tra questi anche la blogger Selvaggia Lucarelli che ci è andata giù pesante criticando aspramente le immagini trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo nelle ultime ore. Aurora avrebbe diffidato il cavaliere ...

