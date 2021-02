Un lutto per Covid in NCIS 18: il team piange una vittima della pandemia nel settimo episodio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) NCIS 18 ha fatto il suo salto temporale verso il presente, nel mondo post-Covid, con l’episodio numero 7 della stagione, trasmesso da CBS il 9 febbraio (prossimamente in onda su Rai2, da aprile). E all’inizio dell’episodio è stato rivelato il primo lutto per Coronavirus per uno dei personaggi della serie. ATTENZIONE SPOILER! Nell’ultimo episodio di NCIS 18 Jimmy Palmer (interpretato da Brian Dietzen) ha rivelato ai colleghi di aver perso Breena, sua moglie, proprio per Covid-19. Un lutto affrontato con un tuffo a capofitto nel lavoro e ancora non pienamente elaborato, visto che a causa della quarantena non è stato nemmeno possibile celebrarne i funerali. L’attore Brian Dietzen ha ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)18 ha fatto il suo salto temporale verso il presente, nel mondo post-, con l’numero 7stagione, trasmesso da CBS il 9 febbraio (prossimamente in onda su Rai2, da aprile). E all’inizio dell’è stato rivelato il primoper Coronavirus per uno dei personaggiserie. ATTENZIONE SPOILER! Nell’ultimodi18 Jimmy Palmer (interpretato da Brian Dietzen) ha rivelato ai colleghi di aver perso Breena, sua moglie, proprio per-19. Unaffrontato con un tuffo a capofitto nel lavoro e ancora non pienamente elaborato, visto che a causaquarantena non è stato nemmeno possibile celebrarne i funerali. L’attore Brian Dietzen ha ...

