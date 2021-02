Traffico Roma del 10-02-2021 ore 19:30 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto ci sono cose per Traffico intenso sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa In entrambe le direzioni di marcia e poi dal raccordo fino alla Giustiniana La Storta sulla tangenziale code da Corso Francia la Salaria e poi tra la Tiburtina il bivio per la Roma L’Aquila tutto verso San Giovanni proprio a San Giovanni ricordiamo che via La Spezia è diventata a senso unico da Monza a Piazzale Appio di conseguenza Ci sono rallentamenti e code al largo Brindisi su viale Castrense nella zona di Tor Vergata sulla Casilina rallentamenti e code per incidente tra viale Oxford e via del Torraccio di Torrenova in uscita dalla città sul posto si viaggia su carreggiata ridotta incidente anche alla Torrino sulla via del mare all’altezza di via del Fosso del Torrino verso il centro ci sono coda a partire dal ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto ci sono cose perintenso sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa In entrambe le direzioni di marcia e poi dal raccordo fino alla Giustiniana La Storta sulla tangenziale code da Corso Francia la Salaria e poi tra la Tiburtina il bivio per laL’Aquila tutto verso San Giovanni proprio a San Giovanni ricordiamo che via La Spezia è diventata a senso unico da Monza a Piazzale Appio di conseguenza Ci sono rallentamenti e code al largo Brindisi su viale Castrense nella zona di Tor Vergata sulla Casilina rallentamenti e code per incidente tra viale Oxford e via del Torraccio di Torrenova in uscita dalla città sul posto si viaggia su carreggiata ridotta incidente anche alla Torrino sulla via del mare all’altezza di via del Fosso del Torrino verso il centro ci sono coda a partire dal ...

