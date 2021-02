Tra una repressione e una censura Erdogan vuole portare la Turchia nello spazio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Recep Tayyip Erdogan ha svelato un ambiziono programma spaziale di 10 anni, che vorrebbe portare la Turchia, che governa col pugno di ferro, a competere sugli altri paesi. Intervenendo martedì sera ad ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Recep Tayyipha svelato un ambiziono programma spaziale di 10 anni, che vorrebbela, che governa col pugno di ferro, a competere sugli altri paesi. Intervenendo martedì sera ad ...

RobertoBurioni : Il confronto tra me e Le Iene continua, ma in Tribunale. E oggi le Iene prendono una seconda sberla: respinta la lo… - damore_marco : 8.02.21 L’unità “D’Amore” ha finito #gomorra5 mesi di fatica,notti su notti una dietro l’altra. Abbiamo sempre trov… - CarloCalenda : Lo sforzo di Draghi per costruire una sintesi tra partiti e leadership contraddittorie, stravaganti e usurate è la… - SotirisStrantz1 : RT @portoilmare: Tra #lePersone ci sono sempre quelle che , impensabilmente e fortuitamente ci fanno ritrovare un aiuto, una speranza , un… - Matteo07294851 : Le Elezioni Comunali 2021 si terranno in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, salvo eventuale nuovo r… -