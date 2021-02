Tg Politico Parlamentare, edizione del 10 febbraio 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Saranno i militanti del Movimento Cinque Stelle a decidere il profilo che assumerà il governo presieduto da Mario Draghi. Se sarà, cioè, un esecutivo con la presenza dei politici, o se invece Draghi opterà per il gabinetto tecnico, con la politica chiamata ad esprimersi solo in Parlamento. Beppe Grillo ha aperto all’ex governatore della Bce, chiarendo in un video che il Movimento chiede il Ministero della transizione ecologica, e che Draghi potrebbe assecondare la richiesta. Per questo, in attesa che il presidente incaricato chiarisca il dilemma, Vito Crimi ha sospeso la votazione su Rousseau. Resta da capire se Draghi riuscirà a convincere i tanti militanti Cinque stelle contrari ad entrare nel governo. Intanto si fanno le prime ipotesi sull’insediamento dell’esecutivo Draghi. Nelle prossime ore ci potrebbe essere lo scioglimento della riserva, quindi il giuramento nelle mani del presidente Mattarella, forse venerdì. Per la settimana prossima il voto di fiducia di Camera e Senato. SÌ DALLE PARTI SOCIALI, MA È INCOGNITA LICENZIAMENTI Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Saranno i militanti del Movimento Cinque Stelle a decidere il profilo che assumerà il governo presieduto da Mario Draghi. Se sarà, cioè, un esecutivo con la presenza dei politici, o se invece Draghi opterà per il gabinetto tecnico, con la politica chiamata ad esprimersi solo in Parlamento. Beppe Grillo ha aperto all’ex governatore della Bce, chiarendo in un video che il Movimento chiede il Ministero della transizione ecologica, e che Draghi potrebbe assecondare la richiesta. Per questo, in attesa che il presidente incaricato chiarisca il dilemma, Vito Crimi ha sospeso la votazione su Rousseau. Resta da capire se Draghi riuscirà a convincere i tanti militanti Cinque stelle contrari ad entrare nel governo. Intanto si fanno le prime ipotesi sull’insediamento dell’esecutivo Draghi. Nelle prossime ore ci potrebbe essere lo scioglimento della riserva, quindi il giuramento nelle mani del presidente Mattarella, forse venerdì. Per la settimana prossima il voto di fiducia di Camera e Senato. SÌ DALLE PARTI SOCIALI, MA È INCOGNITA LICENZIAMENTI

