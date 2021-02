Texas, avvocato dimentica filtro su Zoom durante una videoconferenza e appare un gatto parlante (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’avvocato Rod Ponton non riesce ad annullare il filtro durante il dibattito in tribunale. E’ accaduto in Texas Un breve video di un’udienza processuale statunitense tenuta in videoconferenza è diventato rapidamente virale perché uno degli avvocati partecipanti ha inavvertitamente attivato un filtro che lo mostrava con le sembianze di un gatto. Come riporta il The Guardian, rischia di entrare nella storia del diritto la causa discussa nell’aula virtuale del giudice Roy Ferguson, nel tribunale del 394esimo distretto del Texas. “Ritengo che abbia un filtro attivato, posso sentirla ma credo ci sia un filtro…”, dice il giudice. “Non riesco a rimuoverlo… Non sono un gatto…”, replica il legale ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Rod Ponton non riesce ad annullare ilil dibattito in tribunale. E’ accaduto inUn breve video di un’udienza processuale statunitense tenuta inè diventato rapidamente virale perché uno degli avvocati partecipanti ha inavvertitamente attivato unche lo mostrava con le sembianze di un. Come riporta il The Guardian, rischia di entrare nella storia del diritto la causa discussa nell’aula virtuale del giudice Roy Ferguson, nel tribunale del 394esimo distretto del. “Ritengo che abbia unattivato, posso sentirla ma credo ci sia un…”, dice il giudice. “Non riesco a rimuoverlo… Non sono un…”, replica il legale ...

euronewsit : Per chi non l'avesse ancora visto. Un giudice del 394° Distretto del Texas si è ritrovato in una chiamata Zoom con… - Olga47969404 : “Sono qui in diretta e non sono un gatto!”: l’avvocato 69-enne del Texas è apparso all’udienza on-line con le sembi… - piermaloso : l'avvocato texano intrappolato nel corpo di un micino: sembra Gianni Rodari ma è una Zoom story :D -