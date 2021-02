Terremoto magnitudo 7.7: confermato tsunami (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un Terremoto di magnitudo 7.7 ha scosso la Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Pacifico, e le isole Loyauté situate di fronte alla costa orientale della Nuova Caledonia. Lo riferisce il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. Dopo il sisma è stato diramato un allarme tsunami. Dopo l'allerta tsunami, la Nuova Zelanda ha diramato l'avviso alla popolazione di allontanarsi dalle coste. (Continua..) L'Ufficio australiano di meteorologia ha confermato che il Terremoto che ha colpito il Pacifico meridionale ha generato uno tsunami. "tsunami confermato", si legge in un tweet che avvisa di una "minaccia" per l'isola di Lord Howe che si trova a circa 550 chilometri (340 miglia) a est dalla terraferma ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Undi7.7 ha scosso la Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Pacifico, e le isole Loyauté situate di fronte alla costa orientale della Nuova Caledonia. Lo riferisce il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. Dopo il sisma è stato diramato un allarme. Dopo l'allerta, la Nuova Zelanda ha diramato l'avviso alla popolazione di allontanarsi dalle coste. (Continua..) L'Ufficio australiano di meteorologia hache ilche ha colpito il Pacifico meridionale ha generato uno. "", si legge in un tweet che avvisa di una "minaccia" per l'isola di Lord Howe che si trova a circa 550 chilometri (340 miglia) a est dalla terraferma ...

