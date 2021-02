Regolamento supplenze ATA “vecchio” di vent’anni | sindacati chiedono modifiche

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) IldelleATA è il Decreto Ministeriale 430 del 13 dicembre 200. Un decreto che appare non più in linea con le esigenze che si vengono a determinare nelle scuole, obsoleto in alcuni punti. Irialcune. In seno all'aggiornamento della terza fascia personale ATA si è parlato anche di incontri per la revisione del, ma poi la crisi di Governo ha interrotto i lavori. L'articolo .

Le supplenze conferite su posto "covid" sono assimilabili alle supplenze temporanee (brevi) e dunque sono normate secondo il Regolamento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Nella circolare del 5 settembre 2020 il Ministero scrive: 'Per i contratti relativi al personale ATA, si procede, ... di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità" ( art.4 comma 3 ATA ).