Reggina | tre punti di platino | decide Montalto su rigore | 1-0 sull’Entella

Colpo importante della Reggina allo Stadio Granillo nella sfida salvezza contro la Virtus Entella. I calabresi si sono imposti per 1-0 tra le mura amiche, grazie ad un rigore trasformato da Montalto al 10? del primo tempo. Un successo fondamentale per gli uomini di Baroni che allontanano la zona playout salendo a 25 punti. Resta a 17 punti, all'ultimo posto insieme al Pescara, la Virtus Entella.

