Palestre e piscine verso la riapertura (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gabriella Lax - Arriva il parere del Cts sul nuovo protocollo dello sport. La decisione sarà presa nel prossimo Dpcm: In palestra solo lezioni individuali, in piscina spazi ben definiti e vietate le docce. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gabriella Lax - Arriva il parere del Cts sul nuovo protocollo dello sport. La decisione sarà presa nel prossimo Dpcm: In palestra solo lezioni individuali, in piscina spazi ben definiti e vietate le docce.

fabiorampelli : Finché non saranno risolti il sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblico e il mancato uso di qualunque strum… - repubblica : 'La terapia più efficace sarebbe un #lockdown totale per altri due mesi. Ma non ce lo possiamo permettere'. #Miozzo… - sole24ore : Fatturato 2020 in picchiata del 70% per palestre, piscine, cinema e tour operator - ALLINeedIsDamon : Comunque ce lo dicessero che ce l’hanno con le palestre e le piscine eh - CNAFerrara : Palestre e piscine devono ripartire. Il blocco totale di queste attività è una misure ormai sproporzionata. Intervi… -