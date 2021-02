Napoli, finalmente Osimhen: titolare dopo più di tre mesi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato schierato titolare in occasione del match di Coppa Italia contro l’Atalanta: non succedeva da 94 giorni Victor Osimhen ha vestito la maglia da titolare per la prima volta dopo 94 giorni, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. L’attaccante del Napoli, dopo l’infortunio alla spalla, ha disputato pochi scampoli di partita contro Hellas Verona e Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Victor, attaccante del, è stato schieratoin occasione del match di Coppa Italia contro l’Atalanta: non succedeva da 94 giorni Victorha vestito la maglia daper la prima volta94 giorni, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. L’attaccante dell’infortunio alla spalla, ha disputato pochi scampoli di partita contro Hellas Verona e Genoa. Leggi su Calcionews24.com

