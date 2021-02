Milan, De Canio: “Pioli si sta giocando ottimamente questa chance” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'allenatore Luigi De Canio, ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', si è soffermato sul lavoro di Stefano Pioli come tecnico del Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'allenatore Luigi De, ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', si è soffermato sul lavoro di Stefanocome tecnico delPianeta

PianetaMilan : .@acmilan, #DeCanio: '#Pioli si sta giocando ottimamente questa chance' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - DOBKalolo : RT @CFclassics: #OnThisDay photo from 1995, European Super Cup Final, 2nd Leg. Milan vs Arsenal. Roberto Donadoni, Marcel Desailly, Dem… - thefootballfly : RT @CFclassics: #OnThisDay photo from 1995, European Super Cup Final, 2nd Leg. Milan vs Arsenal. Roberto Donadoni, Marcel Desailly, Dem… - LuizinhoHsousa : RT @CFclassics: #OnThisDay photo from 1995, European Super Cup Final, 2nd Leg. Milan vs Arsenal. Roberto Donadoni, Marcel Desailly, Dem… - NinoDinarelli : RT @CFclassics: #OnThisDay photo from 1995, European Super Cup Final, 2nd Leg. Milan vs Arsenal. Roberto Donadoni, Marcel Desailly, Dem… -