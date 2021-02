Mestruazione per emancipazione. Dal medioevo del 2021 è tutto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Il bagaglio di luoghi comuni è proprio quello ricorrente che sentivate in case dalle nonne, come una filastrocca. Quando hai il ciclo ‘sei nervosa’, ‘hai le lacrime facili’, ‘hai voglia di cioccolato’ . Ora però, nella pubblicità di una nota marca di assorbenti, c’è l’aggiunta fashion 2021: ‘Essere te stessa è la cosa più bella da mostrare’, ‘Sei forte comunque’ e puoi marciare verso il pieno riconoscimento dei diritti, armata di un flusso maleodorante che ti sporca i pantaloni e ti piega di dolore ogni mese. Resta incomprensibile capire perché il dato naturale del mestruo debba collegarsi alla questione dei diritti o a quella culturale degli stereotipi. Non sarà che mentre si provano a superare gli odiosi recinti del passato si cade in una sorta di razzismo biologico in cui il ciclo diventa un sigillo di non si sa bene quale primato ‘morale’, la fertilità un merito, la procreazione un altro, e la battaglia dei diritti si trasfigura in una faccenda più spartana che altro? Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Il bagaglio di luoghi comuni è proprio quello ricorrente che sentivate in case dalle nonne, come una filastrocca. Quando hai il ciclo ‘sei nervosa’, ‘hai le lacrime facili’, ‘hai voglia di cioccolato’ . Ora però, nella pubblicità di una nota marca di assorbenti, c’è l’aggiunta fashion 2021: ‘Essere te stessa è la cosa più bella da mostrare’, ‘Sei forte comunque’ e puoi marciare verso il pieno riconoscimento dei diritti, armata di un flusso maleodorante che ti sporca i pantaloni e ti piega di dolore ogni mese. Resta incomprensibile capire perché il dato naturale del mestruo debba collegarsi alla questione dei diritti o a quella culturale degli stereotipi. Non sarà che mentre si provano a superare gli odiosi recinti del passato si cade in una sorta di razzismo biologico in cui il ciclo diventa un sigillo di non si sa bene quale primato ‘morale’, la fertilità un merito, la procreazione un altro, e la battaglia dei diritti si trasfigura in una faccenda più spartana che altro?

