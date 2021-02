**Media: Agcom, in primi 9 mesi 2020 in media ricavi -6,9%, pesa calo introiti pubblicitari** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Nei primi nove mesi dell'anno il comparto dei media ha registrato complessivamente una riduzione media dei ricavi pari al 6,9%, in buona parte dovuta dalla significativa flessione degli introiti pubblicitari (-9,2%). E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Agcom. Osservando i singoli mercati, i risultati risultano essere notevolmente differenziati: il settore in maggiore sofferenza è quello dell'editoria che registra una flessione dei ricavi dei quotidiani del 14,6% e del 19,8% per i periodici. Le risorse della Tv in chiaro scendono di oltre l'11%, mentre le televisioni a pagamento registrano una leggera crescita (+0,2%) grazie in particolare all'aumento degli introiti dei contenuti in streaming. L'unico ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Neinovedell'anno il comparto deiha registrato complessivamente una riduzionedeipari al 6,9%, in buona parte dovuta dalla significativa flessione deglipubblicitari (-9,2%). E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'. Osservando i singoli mercati, i risultati risultano essere notevolmente differenziati: il settore in maggiore sofferenza è quello dell'editoria che registra una flessione deidei quotidiani del 14,6% e del 19,8% per i periodici. Le risorse della Tv in chiaro scendono di oltre l'11%, mentre le televisioni a pagamento registrano una leggera crescita (+0,2%) grazie in particolare all'aumento deglidei contenuti in streaming. L'unico ...

