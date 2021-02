M5s, non capisco questo terrore di rimanere fuori da un tale governo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mai sottovalutare il Movimento 5 Stelle. Almeno non sottovalutare i suoi componenti. Il ‘sì’ a Mario Draghi che sembrava già scontato e in procinto di accodarsi alla lunga serie di rospi ingoiati in questi mesi dai parlamentari grillini ha avuto un inaspettato stop da parte di coloro che al Movimento danno vita sui territori e di coloro che, pur eletti, non si capacitano di tanti salti mortali ideali che avrebbero fatto venire il mal di testa anche al Cirque du Soleil. L’assemblea online #nodraghi, organizzata da Barbara Lezzi e altri attivisti ha fatto il pieno: mille partecipanti, il massimo che permette il collegamento con Zoom. Il no alla Mary Poppins delle banche (come Grillo ebbe a definire Draghi anni fa) è stato netto e accorato a dimostrazione che molti hanno conservato il sentimento della vergogna e la virtù della coerenza. Barbara Lezzi ha aperto la serata ricordando alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mai sottovalutare il Movimento 5 Stelle. Almeno non sottovalutare i suoi componenti. Il ‘sì’ a Mario Draghi che sembrava già scontato e in procinto di accodarsi alla lunga serie di rospi ingoiati in questi mesi dai parlamentari grillini ha avuto un inaspettato stop da parte di coloro che al Movimento danno vita sui territori e di coloro che, pur eletti, non si capacitano di tanti salti mortali ideali che avrebbero fatto venire il mal di testa anche al Cirque du Soleil. L’assemblea online #nodraghi, organizzata da Barbara Lezzi e altri attivisti ha fatto il pieno: mille partecipanti, il massimo che permette il collegamento con Zoom. Il no alla Mary Poppins delle banche (come Grillo ebbe a definire Draghi anni fa) è stato netto e accorato a dimostrazione che molti hanno conservato il sentimento della vergogna e la virtù della coerenza. Barbara Lezzi ha aperto la serata ricordando alcune ...

