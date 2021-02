LIVE Australian Open 2021 | risultati 10 febbraio in DIRETTA | Sara Errani al 3° turno! Eliminata Camila Giorgi | avanza Osaka

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00: Facile vittoria di Naomi: la giapponese n.3 del mondo si è imposta con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 3 minuti di gioco contro la francese Caroline Garcia (n.43 del mondo) e nel terzo turno se la vedrà contro la tunisina Jabeur. 10.30: Nel tabellone maschile arriva la netta affermazione di Mannarino: il francese ha sconfitto con il punteggio di 6-1 6-2 6-4 il serbo Kecmanovic e si è qualificato al terzo turno dove incontrerà il vincente tra Cressy e Alexander Zverev. 10.00: Sarà Taylor Fritz il prossimo avversario di Novak Djokovic nel terzo turno: l’americano ha sconfitto il connazionale Opelka in cinque set per 4-6 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (2) 6-2. 09.30: Niente da fare per: l’azzurra deve alzare bandiera bianca al cospetto di Iga ...

4. Le partite dei grandi Ieri Chardy sparring di Djokovic, oggi Gilles Simon: 4 game con Tsitsipas . I veterani francesi escono ... secondo match della John Cain Arena Iga Swiatek (POL) [15] v Camila Giorgi (ITA): terzo match della John Cain Arena CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.27 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della sfida tra Giorgi e Swiatek e buon proseguimento di giornata. 09.25 Iga Swiatek ha meritato la vittoria ... Prosegue il cammino di Sara Errani agli Australian Open. Vittoria di prestigio per la trentatreenne emiliana, che elimina in due set Venus Williams e si qualifica per il terzo turno, dove affronterà l ...