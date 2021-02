La prima bocciatura a Draghi arriva dagli insegnanti: non piace l’idea di restare in classe anche a giugno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) No a una rimodulazione del calendario scolastico per recuperare i giorni considerati “persi” a causa dello stop per la diffusione del contagio da Coronavirus. Su quasi 13 mila insegnanti coinvolti in un sondaggio condotto da Orizzonte Scuola, oltre 11 mila si sono detti contrari all’idea di fare scuola fino a giugno o oltre, dopo che l’indiscrezione su un possibile prolungamento era già iniziata a circolare. Solo poco più di 1.500 hanno invece accolto l’ipotesi positivamente. «Quindi lavorare a distanza le stesse ore in cui si lavorerebbe a scuola sarebbe tempo perso? Basta saperlo e smetto di collegarmi quando ho lezione, di passare le serate a preparare materiali e slide, di correggere valanghe di compiti perché fare le verifiche online è impossibile, di fare le interrogazioni al pomeriggio per non impegnare le ore al mattino ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) No a una rimodulazione del calendario scolastico per recuperare i giorni considerati “persi” a causa dello stop per la diffusione del contagio da Coronavirus. Su quasi 13 milacoinvolti in un sondaggio condotto da Orizzonte Scuola, oltre 11 mila si sono detti contrari aldi fare scuola fino ao oltre, dopo che l’indiscrezione su un possibile prolungamento era già iniziata a circolare. Solo poco più di 1.500 hanno invece accolto l’ipotesi positivamente. «Quindi lavorare a distanza le stesse ore in cui si lavorerebbe a scuola sarebbe tempo perso? Basta saperlo e smetto di collegarmi quando ho lezione, di passare le serate a preparare materiali e slide, di correggere valanghe di compiti perché fare le verifiche online è impossibile, di fare le interrogazioni al pomeriggio per non impegnare le ore al mattino ...

infoitinterno : La prima bocciatura a Draghi arriva dagli insegnanti: non piace l’idea di restare in classe anche a giugno - retrofuturjsm : La mia prima bocciatura bisogna festeggiare tho - gabrioue : Dirigendomi verso la mia prima bocciatura ad un esame - kabiiria : Ready to ricevere la mia prima bocciatura! - c_horiflettuto : @bIoodvstream No ma domani mi sparo è il giorno prima della mia bocciatura se apro Twitter addio -