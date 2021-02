La nemesi di Beppe Grillo e del suo Movimento

gala_giose : RT @EmilioTargia: #crisidigoverno Quelli che volevano “aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno”, stanno incontrando Mario Draghi… -

Ultime Notizie dalla rete : nemesi Beppe

Il Messaggero

Mario Ajello per 'il Messaggero'GRILLO E GIUSEPPE #CONTE E' ladel grillismo. E racconta della trasformazione dei più irriducibili combattenti anti-casta nei più affezionati tutori della stabilità del Palazzo (non ...E comunquesembra diventato una specie di Pier Ferdinando Casini, ed è meglio così che nella sua versione urlante. Siamo alla metafora dell'incendiario che si fa pompiere. Ma lasembra ...Il Governo di Mario Draghi miete vittime ancor prima di nascere. La prima di esse è il Movimento Cinque Stelle. Il non-partito di Beppe Grillo e ...Giorgia Meloni ha confermato che Fratelli d’Italia, unico tra i partiti in Parlamento in attesa di capire la scelta di LeU, non voterà la fiducia al governo Draghi. Il voto su Rousseau, insomma, sembr ...