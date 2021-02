La crisi non lascia più dubbi: Meret era e resta solo un secondo portiere (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ultimo periodo è stato caratterizzato da un clima pesante, causato dalle tensioni emerse tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Il rendimento incostante del Napoli, infatti, ha finito per mettere in discussione il lavoro dell’allenatore e la bontà del progetto tecnico. Al punto che in diverse occasioni il presidente ha meditato l’esonero immediato, cominciando a fare qualche telefonata esplorativa, per valutare la disponibilità di un possibile subentrante. L’ipotesi si sarebbe materializzata con ogni probabilità se, dopo la sconfitta a Verona, la squadra non avesse battuto lo Spezia in Coppa Italia e il Parma in campionato. Le due vittorie hanno scacciato per un po’ la crisi, che invece è tornata d’attualità dopo il passo falso col Genoa, quando il Napoli si prepara a due gare decisive: il ritorno con l’Atalanta in semifinale di coppa e lo scontro diretto con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ultimo periodo è stato caratterizzato da un clima pesante, causato dalle tensioni emerse tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Il rendimento incostante del Napoli, infatti, ha finito per mettere in discussione il lavoro dell’allenatore e la bontà del progetto tecnico. Al punto che in diverse occasioni il presidente ha meditato l’esonero immediato, cominciando a fare qualche telefonata esplorativa, per valutare la disponibilità di un possibile subentrante. L’ipotesi si sarebbe materializzata con ogni probabilità se, dopo la sconfitta a Verona, la squadra non avesse battuto lo Spezia in Coppa Italia e il Parma in campionato. Le due vittorie hanno scacciato per un po’ la, che invece è tornata d’attualità dopo il passo falso col Genoa, quando il Napoli si prepara a due gare decisive: il ritorno con l’Atalanta in semifinale di coppa e lo scontro diretto con ...

