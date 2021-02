Kevin Magnussen pronto a nuove sfide nell’endurance (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Kevin Magnussen è stato scelto da Peugeot per il nuovo progetto Hypercar, la classe regina del FIA World Endurance Championship a partire dal 2021. Il costruttore francese, determinato a tornare a Le Mans e sulle piste di tutto il mondo dopo anni di assenza, ha annunciato i sette piloti che si alterneranno al volante delle due auto che scenderanno in pista nell’edizione 2022 del Mondiale endurance. L’ex pilota di casa Haas, scaricato insieme al francese Romain Grosjean al termine dell’ultima stagione, sembra aver trovato nelle ruote coperte la sua dimensione. Il danese ha debuttato con i prototipi lo scorso gennaio a Daytona in occasione della Rolex 24, prova che ha aperto l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Kevin militerà per tutte le prove del campionato con la Cadillac del Chip Ganassi Racing accanto all’esperto olandese ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)è stato scelto da Peugeot per il nuovo progetto Hypercar, la classe regina del FIA World Endurance Championship a partire dal 2021. Il costruttore francese, determinato a tornare a Le Mans e sulle piste di tutto il mondo dopo anni di assenza, ha annunciato i sette piloti che si alterneranno al volante delle due auto che scenderanno in pista nell’edizione 2022 del Mondiale endurance. L’ex pilota di casa Haas, scaricato insieme al francese Romain Grosjean al termine dell’ultima stagione, sembra aver trovato nelle ruote coperte la sua dimensione. Il danese ha debuttato con i prototipi lo scorso gennaio a Daytona in occasione della Rolex 24, prova che ha aperto l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.militerà per tutte le prove del campionato con la Cadillac del Chip Ganassi Racing accanto all’esperto olandese ...

