Kasia Lenhardt, la modella ritrovata morta nel suo appartamento a Berlino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Kasia Lenhardt: è giallo sulla morte della modella tedesca, ex compagna di Jerome Boateng, rinvenuta senza vita nel suo appartamento di Berlino. La polizia della capitale tedesca che sta svolgendo le indagini e disposto l'autopsia sul corpo della modella, ha diramato il seguente comunicato: "Ieri intorno alle 20.30 c'è stata un'operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio. Nella casa è stata trovata una persona senza vita. Non ci sono segni di negligenza da parte di terzi" Kasia Lenhardt aveva raggiunto il successo partecipando alla trasmissione "Germany's next top model" nel 2012 per poi raggiungere le copertine dei giornali di gossip per la storia con il calciatore Jerome Boateng, fratello del più noto Kevin che milita tra le file ...

