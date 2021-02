Il primo Derek, Rob Lowe, sulla cessione del ruolo a Patrick Dempsey: “Non sarei stato McDreamy” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Doveva essere lui, il Derek di Grey’s Anatomy. Robe Lowe era la prima scelta di Shonda Rhimes per il ruolo del dottor Shepherd nel medical drama, prima che Patrick Dempsey subentrasse al suo posto. Oggi protagonista di 9-1-1: Lone Star della Fox, Rob Lowe decise di non accettare quel ruolo dopo un primo provino andato a buon fine e ad oggi pensa di aver fatto la scelta giusta, come ha raccontato a Variety in una lunga intervista molto personale. Aver perso l’opportunità di essere in una serie in onda da oltre 15 anni non sembra averlo amareggiato. D’altronde la sua carriera non è rimasta al palo. Tra gli altri ruoli, dal 2003 al 2018 è stato un personaggio regolare o ricorrente nelle serie Code Black, The Grinder, Californication, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Doveva essere lui, ildi Grey’s Anatomy. Robeera la prima scelta di Shonda Rhimes per ildel dottor Shepherd nel medical drama, prima chesubentrasse al suo posto. Oggi protagonista di 9-1-1: Lone Star della Fox, Robdecise di non accettare queldopo unprovino andato a buon fine e ad oggi pensa di aver fatto la scelta giusta, come ha raccontato a Variety in una lunga intervista molto personale. Aver perso l’opportunità di essere in una serie in onda da oltre 15 anni non sembra averlo amareggiato. D’altronde la sua carriera non è rimasta al palo. Tra gli altri ruoli, dal 2003 al 2018 èun personaggio regolare o ricorrente nelle serie Code Black, The Grinder, Californication, ...

