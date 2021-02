Il mea culpa di Bruxelles sui vaccini

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Commissione europea ha fatto mea. Ursula von der Leyen è intervenuta oggi con un'autocritica sulla gestione dei. «Siamo arrivati in ritardo con le autorizzazioni, siamo stati troppo ottimisti sulla produzione di massa, e forse siamo stati un po' troppo sicuri sul fatto che le quantità ordinate sarebbero state consegnate in tempo utile» ha dichiarato, impegnandosi comunque di nuovo a «immunizzare il 70% della popolazione in Europa entro l'estate». Le affermazioni della presidentessa della Commissione risultano significative, perché evidenziano una (probabilmente inesorabile) presa d'atto del fallimento che l'esecutivo europeo ha riscontrato sulla fondamentale questione dei. Un elemento tanto più rilevante, se si pensa al fatto che – appena una decina di giorni fa – la stessa von der Leyen avesse rilasciato una ...