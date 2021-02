È allerta variante inglese: "Più contagi tra under 16" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Maria Sorbi Gli epidemiologi: ora fare attenzione ai focolai tra bambini. I vaccini non testati per i più piccoli I dati dei contagi sono in calo. Per tutti tranne che per i bambini. In base ai dati del monitoraggio dell'Associazione italiana di epidemiologia Aie, l'aumento di casi tra gli under 16 è cominciato alla fine di gennaio. La colpa è imputabile alla variante inglese, che si sta diffondendo in particolar modo in centro Italia, come già accaduto qualche settimana fa in Gran Bretagna e in Israele. «L'andamento dell'incidenza tra i bambini - spiega l'Aie nel suo rapporto - merita, a livello delle singole regioni, approfondimenti su focolai specifici, eventuali nuove attività di screening, la caratterizzazione dei ceppi virali circolanti per identificare possibili varianti». Così sta facendo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Maria Sorbi Gli epidemiologi: ora fare attenzione ai focolai tra bambini. I vaccini non testati per i più piccoli I dati deisono in calo. Per tutti tranne che per i bambini. In base ai dati del monitoraggio dell'Associazione italiana di epidemiologia Aie, l'aumento di casi tra gli16 è cominciato alla fine di gennaio. La colpa è imputabile alla, che si sta diffondendo in particolar modo in centro Italia, come già accaduto qualche settimana fa in Gran Bretagna e in Israele. «L'andamento dell'incidenza tra i bambini - spiega l'Aie nel suo rapporto - merita, a livello delle singole regioni, approfondimenti su focolai specifici, eventuali nuove attività di screening, la caratterizzazione dei ceppi virali circolanti per identificare possibili varianti». Così sta facendo ...

