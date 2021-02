Draghi | il programma di Governo tra innovazione e sostenibilità

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo aver ascoltato, nel primo giro di consultazioni, nel secondo Marioha cominciato a scoprire le carte del suoche poggerà sul Recovery plan, il piano per spendere i 209 miliardi che l’Europa ha destinato all’Italia. Al centro del testo che ilmanderà a Bruxelles ci saranno le riforme della pubblica amministrazione, della giustizia e del fisco. Riforme e rilancio degli investimenti daranno la spinta necessaria alla crescita con due fattori: la coesione sociale e l’attenzione all’ambiente. Il Recovery plan con il quale ilchiederà a Bruxelles i 209 miliardi a disposizione dell’Italia verrà riscritto rispetto alla bozza Conte. Si tratterà di un documento più concentrato sulle riforme. In particolare: pubblica amministrazione snella e ...

Attendiamo chepubblicamente ci dica questo per proseguire la trattativa. Una volta delineato ilsi delinea anche un perimetro politico possibile'. Lo ha detto il sottosegretario ......che l'UGL ha proposto al Presidente incaricatovi è l'urgenza di adottare un serio progetto di rilancio industriale volto a favorire l'occupazione del Paese. A tal fine, occorre un...Il rinvio della votazione su Rousseau rappresenta un vero colpo di scena sulle sorti del governo Draghi. Prima della ratifica di questa mattina da parte di Crimi, nella giornata di ieri il garante ...Da dove dovrebbe cominciare il lavoro di Mario Draghi sul Recovery Fund? E a quali rischi dovrebbe prestare maggiore attenzione per riuscire ad avere successo e non rimanere impigliato nelle ragnatele ...