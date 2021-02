Draghi a un bivio dopo il pressing del M5s. Cosa accade ora (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alessandro Nunziati La formazione del governo Draghi si trova in una impasse: se da un lato quasi tutte le forze politiche hanno confermato il sostegno al premier incaricato, dall’altro non sono mancati diktat e condizioni imposti soprattutto dai Cinque Stelle. Al secondo giro di consultazioni hanno preso parte il reggente Vito Crimi e il fondatore Beppe Grillo, che hanno conseguentemente scelto di congelare il voto sulla piattaforma Rousseau in attesa di una mossa del premier. Governo Draghi, Cosa chiede il M5s Ma Cosa si aspettano i Cinque Stelle dal governo Draghi? Al momento i punti su cui Beppe Grillo ha posto particolare enfasi sono il reddito di cittadinanza e la creazione di un ministero di transizione ecologica per la tutela dell’ambiente. Ma dall’intervento di Grillo si evince anche ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alessandro Nunziati La formazione del governosi trova in una impasse: se da un lato quasi tutte le forze politiche hanno confermato il sostegno al premier incaricato, dall’altro non sono mancati diktat e condizioni imposti soprattutto dai Cinque Stelle. Al secondo giro di consultazioni hanno preso parte il reggente Vito Crimi e il fondatore Beppe Grillo, che hanno conseguentemente scelto di congelare il voto sulla piattaforma Rousseau in attesa di una mossa del premier. Governochiede il M5s Masi aspettano i Cinque Stelle dal governo? Al momento i punti su cui Beppe Grillo ha posto particolare enfasi sono il reddito di cittadinanza e la creazione di un ministero di transizione ecologica per la tutela dell’ambiente. Ma dall’intervento di Grillo si evince anche ...

