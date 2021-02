Cobolli Gigli: “Conte è un esagitato, per questo nel 2007 alla Juve lo scartammo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giovanni Cobolli Gigli è stato il presedente della Juventus nell’imediato post-calciopoli, per tre anni dal 2006 al 2009. E racconta a Radio Punto Nuovo un retroscena sulla personalità di Antonio Conte e sul suo rapporto con la Juventus, dopo la rissa in diretta tv con Agnelli. “Conte è sicuramente un tecnico competente, ma esagitato: non vorrei essere sua moglie o sua figlia. È di alti valori tecnici, ma a livello umano un po’ meno. Nel momento in cui scartammo Conte per Ranieri nel 2007, parlandone con Blanc gli ricordai cosa successe ad Arezzo in una partita di Serie B in cui la Juve vinse 5-1 e festeggiò il ritorno in Serie A. Fuori dalla porta si sentiva una persona che urlava: ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giovanniè stato il presedente dellantus nell’imediato post-calciopoli, per tre anni dal 2006 al 2009. E racconta a Radio Punto Nuovo un retroscena sulla personalità di Antonioe sul suo rapporto con lantus, dopo la rissa in diretta tv con Agnelli. “è sicuramente un tecnico competente, ma: non vorrei essere sua moglie o sua figlia. È di alti valori tecnici, ma a livello umano un po’ meno. Nel momento in cuiper Ranieri nel, parlandone con Blanc gli ricordai cosa successe ad Arezzo in una partita di Serie B in cui lavinse 5-1 e festeggiò il ritorno in Serie A. Fuori dporta si sentiva una persona che urlava: ...

