Benefit sulla Tari e sui tributi locali | l' amministrazione studia gli aiuti per i commercianti

Sono allo studio dell'amministrazione comunale di Chieti iniziative per sostenere le attività economiche cittadine. L'obiettivo, in particolare, è definire Benefit sulla Tari e sui tributi locali. Lo ...

Sono allo studio dell'amministrazione comunale di Chieti iniziative per sostenere le attività economiche cittadine. L'obiettivo, in particolare, è definire benefit sulla Tari e sui tributi locali. Lo comunicano il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Commercio e Ambiente, Manuel Pantalone e Chiara Zappalorto. 'Nei prossimi due mesi - dicono - si ...

Tari e benefit allo studio dell'amministrazione comunale di Chieti, iniziative a sostegno della filiera economica

... ora siamo al lavoro per proseguire su questo percorso, cercando di definire benefit ulteriori ...dei conti - sottolineano - tale circostanza probabilmente non ci consentirà di agire direttamente sulla ...

