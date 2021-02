Bari | Carrera | “Dobbiamo tornare ad essere squadra Arrivare in Serie B la nostra Champions”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dalla sala stampa Gianluca Guido dello stadio San Nicola, Massimo, nuovo allenatore del, si è presentato ai media dopo la firma con il nuovo club.si presentacaption id="attachment 1092031" align="alignnone" width="551"(Twitter)/caption"ad. Tutti devono sacrificarsi. Il gruppo deveunito e il mio compito sarà quello di riunire tutti per riportare in alto il", ha detto. "Il 24 agosto ho battuto Maradona e potrò ricordarlo ai miei calciatori? SeinB sarà come vincereLeague? ...

In Puglia è saltato Auteri ed è stato chiamatoper provare la scalata alla B, in azzurro Gattuso si gioca il futuro nelle prossime due sf?65 calciatori in tre anni, quattro allenatori, gli ingaggi più alti della Serie C. E adesso l'ultima rivoluzione conin panchina e via il ds giuntoliano De Laurentiis e il sindaco diDecaro il giorno della conferenza stampa aLa Gazzetta della sport dedica - giustamente - una pagina alla ...Bari: Carrera si presenta Bari Carrera (Twitter Bari) “Dobbiamo tornare ad essere squadra. Tutti devono sacrificarsi. Il gruppo deve essere unito e il mio compito sarà quello d ...Eugenio Fascetti, ex allenatore del Bari, intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul cambio in panchina dei biancorossi: "Ho l'impressione che Aurelio ...