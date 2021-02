Australian Open, il tabellone e i risultati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il tabellone e i risultati degli Australian Open, il primo Grande Slam del 2021. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Il tabellone e i risultati degli Australian Open. Il grande tennis è pronto a ripartire e lo fa nella bolla di Melbourne. Un piccolo ritorno alla normalità per questo sport con la presenza del pubblico sugli spalti nelle norme anti-Covid. Il tabellone maschile Novak Djokovic va a caccia del terzo successo consecutivo a Melbourne. Non sarà semplice per il serbo vista la concorrenza. Assente Roger Federer. Secondo turno Di seguito i risultati del secondo turno. Derby italiano tra Fognini e Caruso. Sonego contro Lopez, Berrettini contro Machac 1 Djokovic N. (Srb)-Tiafoe F. (Usa) 6-3 6-7 3-7 7-6 7-2 ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ile idegli, il primo Grande Slam del 2021. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Ile idegli. Il grande tennis è pronto a ripartire e lo fa nella bolla di Melbourne. Un piccolo ritorno alla normalità per questo sport con la presenza del pubblico sugli spalti nelle norme anti-Covid. Ilmaschile Novak Djokovic va a caccia del terzo successo consecutivo a Melbourne. Non sarà semplice per il serbo vista la concorrenza. Assente Roger Federer. Secondo turno Di seguito idel secondo turno. Derby italiano tra Fognini e Caruso. Sonego contro Lopez, Berrettini contro Machac 1 Djokovic N. (Srb)-Tiafoe F. (Usa) 6-3 6-7 3-7 7-6 7-2 ...

Eurosport_IT : BRAVISSIMA SARA ERRANI ???????? Superata in due set un'acciaccata Venus Wiliams, l'azzurra vola al terzo turno dell'Au… - SkySport : Australian Open, i risultati degli italiani: Errani batte Venus Williams, è al 3° turno - infoitsport : Australian Open, Sara Errani al terzo turno: sconfitta Venus Williams - infoitsport : Australian Open, super Errani: travolta Venus Williams. Giorgi eliminata, ok Djokovic - infoitsport : Australian Open: Errani passeggia su Venus Williams infortunata, Swiatek troppo forte per Giorgi -