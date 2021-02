Atalanta-Napoli 3-1, Gattuso: “Esonero? Non sarò né il primo né l’ultimo” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “La partita contro la Juventus ultima spiaggia per me? Non lo so. Lo deve decidere la società, il primo responsabile sono io e quindi è giusto che tutto debba andare a discapito mio. Devo lavorare e riuscire a dare fiducia ai giocatori. Quello che succederà lo vedrò, non sarò né il primo né l’ultimo ma ho il dovere di provarci fino in fondo”. Lo ha detto in conferenza stampa Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, dopo il ko contro l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia in merito alla possibilità di essere esonerato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) “La partita contro la Juventus ultima spiaggia per me? Non lo so. Lo deve decidere la società, ilresponsabile sono io e quindi è giusto che tutto debba andare a discapito mio. Devo lavorare e riuscire a dare fiducia ai giocatori. Quello che succederà lo vedrò, nonné ilnéma ho il dovere di provarci fino in fondo”. Lo ha detto in conferenza stampa Gennaro, tecnico del, dopo il ko contro l’nella semifinale di ritorno di Coppa Italia in merito alla possibilità di essere esonerato. SportFace.

