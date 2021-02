Alvino: «Non accadrà nulla, il Napoli continua con Gattuso» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Napoli continua con Gattuso. Il Napoli ha perso 3-1 la semifinale di ritorno contro l’Atalanta ed è stato eliminato dalla Coppa Italia. Carlo Alvino ha ribadito quanto scritto oggi e cioè che la posizione di Gattuso non è in discussione qualsiasi siano i risultati della squadra. Lo ha ribadito stasera con un tweet: La sconfitta di stasera non porta ad alcuna decisione da parte di Adl. Non accadrà nulla si continua con Gattuso… La sconfitta di stasera non porta ad alcuna decisione da parte di Adl. Non accadrà nulla si continua con Gattuso… — Carlo Alvino (@CarloAlvino) February 10, 2021 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilcon. Ilha perso 3-1 la semifinale di ritorno contro l’Atalanta ed è stato eliminato dalla Coppa Italia. Carloha ribadito quanto scritto oggi e cioè che la posizione dinon è in discussione qualsiasi siano i risultati della squadra. Lo ha ribadito stasera con un tweet: La sconfitta di stasera non porta ad alcuna decisione da parte di Adl. Nonsicon… La sconfitta di stasera non porta ad alcuna decisione da parte di Adl. Nonsicon… — Carlo(@Carlo) February 10, 2021 L'articolo ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Alvino: “Napoli, la sconfitta contro l’Atalanta non porta ad alcuna dec… - napolista : Alvino: «Non accadrà nulla, il Napoli continua con Gattuso» Su Twitter ribadisce quanto detto oggi: «La sconfitta… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Alvino: 'Napoli, la sconfitta contro l'Atalanta non porta ad alcuna decisione da parte di ADL, si continua con… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Alvino: 'Napoli, la sconfitta contro l'Atalanta non porta ad alcuna decisione da parte di ADL, si continua con… - sscalcionapoli1 : Alvino: 'Stasera non accadrà nulla, si continua con Gattuso...' #CoppaItalia #AtalantaNapoli #ForzaNapoliSempre -