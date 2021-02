Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 09:15 (Di martedì 9 febbraio 2021) Viabilità 9 FEBBRAIO 2021 ORE 9:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCCESSIVE 18-24ORE ; PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA Regione CON PRECIPITAZIONI SPARSE CON FORTI RAFFICHE DI VENTO PRESTARE ATTENZIONE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA MAFFEI ,RIAPERTE LE CORSIE PRECEDENTEMENTE CHIUSE,PERMANGONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI DIVERSI INCIDENTI AVVENUTI ALTEZZA PRENESTINA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DA ARDEATINA,AL MOMENTO SI TRANSITA SU CORSIA RIDOTTA MENTRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021)9 FEBBRAIOORE 9:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCCESSIVE 18-24ORE ; PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LACON PRECIPITAZIONI SPARSE CON FORTI RAFFICHE DI VENTO PRESTARE ATTENZIONE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA MAFFEI ,RIAPERTE LE CORSIE PRECEDENTEMENTE CHIUSE,PERMANGONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONESUL RACCORDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI DIVERSI INCIDENTI AVVENUTI ALTEZZA PRENESTINA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DA ARDEATINA,AL MOMENTO SI TRANSITA SU CORSIA RIDOTTA MENTRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO ...

GranaroloNews : ??Pronto Intervento di Hera per riparare una conduttura della rete idrica nel capoluogo, sul tratto di via Roma in… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Terminati i lavori di ripristino del manto stradale in via Aurelia altezza civico 3, ripristinati… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico molto intenso sul Gra, tra le uscite Ardeatina e Tor Bella Monaca - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul tratto urbano dell'A24, tra Tor Cervara e Portonaccio - Galla Placidia -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 02 - 2021 ore 08:15

VIABILITÀ 9 FEBBRAIO 2021 ORE 8:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO ...INCIDENTE AVVENUTO ALL'ALTEZZA DI VIA MAFFEI PROVOCA CODE A PARTIRE DADAL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA,...

Traffico Roma del 09 - 02 - 2021 ore 08:00

...verso l'Eur attenzione cambia la viabilità a San Giovanni per lavori senso unico di marcia tra via Nola e Piazzale Appio verso San Giovanni attenzione alla segnaletica sul posto Maggioresul sito Roma ...

Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24 9 FEBBRAIO 2021 ORE 8:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO ...INCIDENTE AVVENUTO ALL'ALTEZZA DI VIA MAFFEI PROVOCA CODE A PARTIRE DADAL RACCORDO IN DIREZIONE,......verso l'Eur attenzione cambia laa San Giovanni per lavori senso unico di marcia tra via Nola e Piazzale Appio verso San Giovanni attenzione alla segnaletica sul posto Maggioresul sito...