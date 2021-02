Valmadrera | cordoglio per la scomparsa di Beppe Voltolini Fu consigliere comunale e difensore civico

Ultime Notizie dalla rete : Valmadrera cordoglio

LeccoToday

per la scomparsa di Giuseppe Voltolini. L'Amministrazione comunale ha dato annuncio, insieme al figlio Luciano, con Ornella e Ivana e i famigliari tutti, della scomparsa di '...Il sindaco Rusconi insieme a Beppe Voltolini Ildel comune diper la scomparsa di Beppe Voltolini Ex consigliere comunale, difensore civico e volto dell'Anpi- L'Amministrazione comunale dipartecipa al ...LECCO - La segreteria della Camera del lavoro di Lecco, insieme a tutte le compagne e i compagni, esprime il cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Voltolini, storico sindacalista, segretario generale ...Il cordoglio del comune di Valmadrera per la scomparsa di Beppe Voltolini. Ex consigliere comunale, difensore civico e volto dell'Anpi ...