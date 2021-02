Una festa per il figlio in arrivo, il padre muore in modo assurdo davanti a tutti (Di martedì 9 febbraio 2021) Sappiamo tutti quanto l’attesa della nascita di un bimbo possa solitamente fruttare gioia e amore incontrollato, si per i genitori che ovviamente per i parenti ed anche gli amici. Questa volta però quella che è una delle felicità più grandi al mondo, si è rivelata fatale. La vittima è un uomo di 26 anni che è deceduto proprio durante un baby shower. La causa della morte è stato lo scoppio del un cannone che avrebbe rivelato il sesso del nascituro. Il cannone era posto nel cortile e allo scoppio, si è completamente disintegrato scagliando schegge da ogni parte che hanno colpito letalmente l’uomo. (Continua dopo le foto) I media locali hanno riportato che le condizioni del giovane Evan, di soli 26 anni, sarebbero state fin da subito molto gravi. Infatti il ragazzo è stato trasportato in ospedale d’urgenza, trovando la morte subito dopo. La vicenda è accaduta negli ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Sappiamoquanto l’attesa della nascita di un bimbo possa solitamente fruttare gioia e amore incontrollato, si per i genitori che ovviamente per i parenti ed anche gli amici. Questa volta però quella che è una delle felicità più grandi al mondo, si è rivelata fatale. La vittima è un uomo di 26 anni che è deceduto proprio durante un baby shower. La causa della morte è stato lo scoppio del un cannone che avrebbe rivelato il sesso del nascituro. Il cannone era posto nel cortile e allo scoppio, si è completamente disintegrato scagliando schegge da ogni parte che hanno colpito letalmente l’uomo. (Continua dopo le foto) I media locali hanno riportato che le condizioni del giovane Evan, di soli 26 anni, sarebbero state fin da subito molto gravi. Infatti il ragazzo è stato trasportato in ospedale d’urgenza, trovando la morte subito dopo. La vicenda è accaduta negli ...

