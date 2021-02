Televisione in lutto, stroncato da un attacco di cuore. Dolore e lacrime sui social: “Siamo a pezzi” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Tutta la nostra famiglia è molto affranta per il suo decesso. Il nostro cuore è spezzato Era il nostro migliore amico, padre, nonno e marito meraviglioso. Ci mancherà moltissimo”. Inizia così il messaggio di cordoglio sui social. Parole che scavano a fondo e che dipingono un uomo che di diverso da come appariva sullo schermo aveva poco o niente. Si è spento a 68 anni, sulle ragioni del decesso ancora poche informazioni ma sembra alla base ci sia una crisi cardiaca. Di lui aveva imparato a parlare tutto il mondo. Dall’Italia, all’Europa agli Stati Uniti. 12 stagioni, capelli lunghi da barbaro e modi che nascondevano un animo gentile. “Ha vissuto come voleva, ci ha insegnato a vivere”, si legge in un altro post dei tanti fan che in queste ore gli stanno tributando omaggio. Il suo segreto, probabilmente, è stato quello di mostrarsi senza filtri offrendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) “Tutta la nostra famiglia è molto affranta per il suo decesso. Il nostroè spezzato Era il nostro migliore amico, padre, nonno e marito meraviglioso. Ci mancherà moltissimo”. Inizia così il messaggio di cordoglio sui. Parole che scavano a fondo e che dipingono un uomo che di diverso da come appariva sullo schermo aveva poco o niente. Si è spento a 68 anni, sulle ragioni del decesso ancora poche informazioni ma sembra alla base ci sia una crisi cardiaca. Di lui aveva imparato a parlare tutto il mondo. Dall’Italia, all’Europa agli Stati Uniti. 12 stagioni, capelli lunghi da barbaro e modi che nascondevano un animo gentile. “Ha vissuto come voleva, ci ha insegnato a vivere”, si legge in un altro post dei tanti fan che in queste ore gli stanno tributando omaggio. Il suo segreto, probabilmente, è stato quello di mostrarsi senza filtri offrendo ...

MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - suapatatina : RT @___Cre___: Juliano non se la sente più di apparire in televisione e di parlare del lutto in televisione, per tale motivo non apparirà o… - fra032412 : RT @___Cre___: Juliano non se la sente più di apparire in televisione e di parlare del lutto in televisione, per tale motivo non apparirà o… - LaVitaEunAttimo : RT @___Cre___: Juliano non se la sente più di apparire in televisione e di parlare del lutto in televisione, per tale motivo non apparirà o… - LimonisignorAA : RT @___Cre___: Juliano non se la sente più di apparire in televisione e di parlare del lutto in televisione, per tale motivo non apparirà o… -