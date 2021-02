Serie D | le ultime di calciomercato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021) IlinD andrà avanti fino al 26 febbraio grazie alla proroga chiesta e ottenuta dalla LND. Sono molte, quindi, le squadre che negli scorsi giorni hanno messo a segno colpi importanti.D: letrattative dei Gironi A-B-C Nel Girone A il Città di Varese proverà a salvarsi grazie ai gol del nuovo arrivo Repossi, attaccante classe ‘96 ex, fra le altre, di Catanzaro e Ternana. A Sanremo, invece, arriva il centravanti Diego Vita da Fiorenzuola. Il Casale si assicura Lewandowski, attaccante franco-polacco da molto in Italia. Per la Folgore Caratese c’è la firma di Finessi dall’Olhanense (C portoghese), attaccante cresciuto fra Padova e Milan. Nel Girone B l’ambizioso Seregno mette a segno il colpo Piccinocchi, centrocampista classe ‘95 ex di Vicenza, Ascoli e ...