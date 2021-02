Serie B, oggi termina la 22ª giornata. Il programma (Di mercoledì 10 febbraio 2021) oggi si chiude il turno infrasettimanale di Serie B, valido per la 22esima giornata del campionato cadetto. Ecco il programma completo: MARTEDI’ 9 FEBBRAIO Empoli-Pescara 2-2 Lecce-Brescia 2-2 Spal-Pordenone 1-3 Pisa-Salernitana 2-2 Venezia-Cremonese 3-1 Vicenza-Monza 1-2 Cittadella-Cosenza 1-1 Ascoli-Frosinone 1-1 MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO Reggina-Entella, ore 19:00 Chievo-Reggiana, ore 21:00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021)si chiude il turno infrasettimanale diB, valido per la 22esimadel campionato cadetto. Ecco ilcompleto: MARTEDI’ 9 FEBBRAIO Empoli-Pescara 2-2 Lecce-Brescia 2-2 Spal-Pordenone 1-3 Pisa-Salernitana 2-2 Venezia-Cremonese 3-1 Vicenza-Monza 1-2 Cittadella-Cosenza 1-1 Ascoli-Frosinone 1-1 MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO Reggina-Entella, ore 19:00 Chievo-Reggiana, ore 21:00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

