Sergio Ramos sull’operazione: «Non avevo altra scelta» – VIDEO (Di martedì 9 febbraio 2021) Sergio Ramos ha dedicato un messaggio ai tifosi del Real Madrid dopo l’operazione al ginocchio subita nei giorni scorsi. Le sue parole Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha postato un VIDEO sulla propria pagina Instagram dopo l’operazione al menisco interno del ginocchio sinistro. Questo il suo messaggio raccolto da SportFace. OPERAZIONE – «Ciao a tutti, sono tornato a casa adesso. Alla fine ho dovuto subire un intervento chirurgico, a nessuno piace essere in questa situazione ma non avevo altra scelta. Mi è stato consigliato dai medici e non potevo fare altrimenti». View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021)ha dedicato un messaggio ai tifosi del Real Madrid dopo l’operazione al ginocchio subita nei giorni scorsi. Le sue parole Il capitano del Real Madridha postato unsulla propria pagina Instagram dopo l’operazione al menisco interno del ginocchio sinistro. Questo il suo messaggio raccolto da SportFace. OPERAZIONE – «Ciao a tutti, sono tornato a casa adesso. Alla fine ho dovuto subire un intervento chirurgico, a nessuno piace essere in questa situazione ma non. Mi è stato consigliato dai medici e non potevo fare altrimenti». View this post on Instagram A post shared by...

la_colchoneria : RT @SkySport: Real Madrid, Ramos: 'Operazione al menisco necessaria'. Non ci sarà contro l'Atalanta - gemin_steven98 : RT @SkySport: Real Madrid, Ramos: 'Operazione al menisco necessaria'. Non ci sarà contro l'Atalanta - infoitsport : Messi e Sergio Ramos | il piano del PSG per il “ratto” dei miti di Barca e Real - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Real Madrid, Ramos: 'Operazione al menisco necessaria'. Non ci sarà contro l'Atalanta - SkySport : Real Madrid, Ramos: 'Operazione al menisco necessaria'. Non ci sarà contro l'Atalanta -